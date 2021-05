Das Bundesinnenministerium erklärte weiter, die Spendensammlungen von Ansaar International seien mit der Absicht erfolgt, sie an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben, insbesondere an die Al-Nusra-Front in Syrien, die Al-Shabaab in Somalia und die palästinensische Hamas. Die Spender seien mit der Behauptung betrogen worden, die Gelder würden ausschließlich humanitären Zwecken zugute kommen.