Bundesinnenminister Horst Seehofer will nach der Messerattacke in Würzburg die Integration von Geflüchteten auf den Prüfstand stellen. Seehofer sagte der "Augsburger Allgemeinen", was ihn an dem Fall am meisten beschäftige, sei die Frage, wie ein 24-jähriger Mann, der zwar kein Asyl bekommen habe, aber subsidären Schutz als Flüchtling genieße und sich rechtskonform in Deutschland aufhalte, nach sechs Jahren in unserem Land in einer Obdachlosenunterkunft lebe. "Damit können wir uns doch nicht abfinden", mahnte Seehofer.