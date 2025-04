Im August letzten Jahres hatte die WHO einen Bericht vorgelegt, wonach immer weniger 15-Jährige in Europa verhüten. Die WHO hat infolge des Berichts Investitionen in eine umfassende altersgerechte Sexualaufklärung gefordert. Die Zahlen in Deutschland sehen anders auch. Hier verhüten laut einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2024 neun von zehn Jugendlichen.