Gazelle Sharemahd erklärte, die deutsche Justiz sei wegen der deutschen Staatsangehörigkeit ihres Vaters zu Ermittlungen verpflichtet. "Er hat schreckliche Schmerzen, er wurde gefoltert, er kann nicht stehen", sagte sie über den inzwischen 68-Jährigen. Sie wisse nicht, ob er überleben werde. Sie reichte die Anzeige gemeinsam mit der in Berlin ansässigen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ein. Sie werfen den acht hochrangigen Mitarbeitern von Justiz und Geheimdienst im Iran die Entführung und Misshandlung Sharmads vor.