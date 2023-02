Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hofft auf mehr Zusagen der Partnerländer zu Panzerlieferungen an die Ukraine. Der SPD-Politiker sagte bei seiner Ankunft in München, die grundsätzliche Bereitschaft sei da. Bei der Panzerfrage handele es sich um eine Frage der Verfügbarkeit. Die Bundesregierung versuche "jeden Tag", die Nato-Partner zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine zu bewegen, sagte Pistorius. Im Moment scheine es so, also ob Deutschland bei den Waffenlieferungen vorangehe, während andere Länder den Prozess verzögerten.