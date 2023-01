Auch die Gewerkschaft der Polizei fordert eine harte Reaktion von Justiz und Politik. GdP-Chef Jochen Kopelke forderte, die Innenministerien müssten dafür sorgen, dass sich eine "solche Nacht" nicht wiederhole. Darüber hinaus müsse "jeder gezielte Angriff auf einen Menschen in Uniform" zu "Ermittlungen und einer Gerichtsverhandlung mit hartem Urteil führen".

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft fordert als Konsequenz aus den Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin und anderen Städten in der Silvesternacht, die Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams auszustatten. So könnten Angriffe besser dokumentiert werden, teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg mit.