Oberste Priorität habe die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, so Sader. "Um das sicherzustellen, sind wir an bestimmten Schwerpunkten besonders im Einsatz."

Vor allem an Plätzen, in Parks und in der Innenstadt will die Leipziger Polizei Präsenz zeigen - und im Leipziger Osten sowie im Süden. Vor fünf Jahren hatte es am Connewitzer Kreuz besonders ausgeprägte Ausschreitungen gegeben, bei denen Beamte und Zivilisten verletzt wurden.