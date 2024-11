Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sei dieses Vorgehen aber überhaupt nicht gut, sagt Henning Herbst – Energieexperte beim Verbraucherzentrale-Bundesverband. So etwa auch für alle in Mietwohnungen. Normalerweise sei der Vermieter zuständig: "Allerdings könnte ich auch als Mieter ab nächstem Jahr sagen, dass ich ein Smart Meter installiert haben möchte. Und dann wäre es so, dass viele Mieterinnen und Mieter betroffen wären von dieser Preiserhöhung, da insbesondere diese Kunden nicht zu den Pflichteinbaufällen gehören", sagt Herbst.