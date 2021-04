Söder erklärte erstmals offiziell, er stünde bereit, wenn ihn die CDU unterstütze. Gebe es die Unterstützung nicht, bliebe "ohne Groll eine gute Zusammenarbeit". CDU-Laschet sagte, er und Söder hätten sich gegenseitig attestiert, "dass wir es beide könnten". Es gebe damit zwei potenzielle Kandidaten der Union. Eine Entscheidung in der Kandidatenfrage fiel am Sonntag noch nicht.

Laschet erklärte, die K-Frage wollten er und Söder unter sich ausmachen. Ein großer Konflikt in dieser Frage würde die Union beschädigen. Daher solle die Frage so schnell wie möglich gelöst werden. Eine Entscheidung wird noch vor Pfingsten erwartet. Die Bundestagswahl soll am 26. September stattfinden.