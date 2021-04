CSU-Chef Markus Söder hat seine Kanzlerkandidatur für die Union zurückgezogen. Er sagte am Dienstag, er akzeptiere das klare Vorstandsvotum der CDU für ihren Parteichef Armin Laschet als Spitzenkandidat der Union. Der bayerische Ministerpräsident erklärte: "Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt." Söder versicherte, er werde Laschet ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen. Nun gehe es darum zusammenzustehen.

Die Union will mit Armin Laschet an der Spitze die Bundestagswahl im September gewinnen. Bildrechte: dpa

Söder zieht damit rund zwölf Stunden nach dem Beschluss des CDU-Führungsgremiums seinerseits einen Schlussstrich unter den seit mehr als einer Woche bestehenden Machtkampf mit Laschet um die Kandidatur. Er bedankte sich auch für die Unterstützung innerhalb der CDU.



Mit Spannung erwartet wird nun die Reaktion der Unionsfraktion am Nachmittag im Bundestag sowie die Rückmeldung von der CDU-Basis in den kommenden Tagen. Hier hatte es in den vergangenen Tagen auch großen Zuspruch für Söder gegeben.