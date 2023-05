Dabei ist Freifläche nicht gleich Freifläche. Das Wirtschaftsministerium identifiziert neben den bislang besonders bekannten Freiflächen-Anlagen weitere Kategorien, die durch das Erneuerbare-Energiegesetz gefördert werden sollen. Das BMWK ist dabei offenbar auch bereit, unkonventionelle Wege zu gehen. So soll es neue Kategorien für Freiflächenanlagen geben: Auf den Seitenrandstreifen von Autobahnen und Bahnschienen etwa sollen künftig PV-Anlagen bis zu 500 statt bisher 200 Meter breit möglich sein. Auch Parkplätze ("Parkplatz-PV"), Seen ("Floating-PV"), wiedervernässte Moorböden ("Moor-PV") und Landwirtschaftsflächen ("Agri-PV") sollen eine Rolle spielen.

Gerade bei Agri-PV sieht das Bundeswirtschaftsministerium Potenzial. Laut Strategieentwurf soll bis Mitte des Jahres dazu ein Konzept erarbeitet werden. Bei Agri-PV sollen Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen installiert werden – und Landwirtschaft trotzdem betrieben werden. Und genau in dieser Doppelnutzung sieht das Wirtschaftsministerium den großen Vorteil des Konzepts. Möglich sind dabei etwa Solaranlagen in mehreren Metern Höhe, darunter können zum Beispiel Obstbäume wachsen. Bei anderen Konzepten werden PV-Anlagen nur mit großem Abstand zueinander installiert, dazwischen ist dann Platz für landwirtschaftliche Maschinen.

Seit vergangenem Jahr werden Agri-PV-Flächen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz speziell gefördert. Im Strategiepapier der Bundesregierung heißt es zudem, dass bestimmte Anlagen auf Feldern oder in Mooren wegen "ihrer höheren Kostenstruktur einen Bonus in den Ausschreibungen" erhalten sollen.

Auch in Mitteldeutschland sind einige Agri-PV-Anlagen bereits in Planung, zum Beispiel im sächsischen Ostrau. Dort soll eine über 100 Hektar große Anlage in Betrieb gehen. Doch können Agri-PV-Anlagen überhaupt eine größere Rolle bei der Energiewende spielen? Florian Schöne ist da skeptisch. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Naturschutzringes, einer Dachorganisation von Natur-, Tier-, und Umweltschutzorganisationen. Schöne bezeichnet die Idee hinter Agri-PV im Gespräch mit dem MDR für grundsätzlich sinnvoll. "Es ist bisher aber nur ein Nischensegment, das sich im Experimentierstadium befindet", sagte Schöne weiter. Zudem sei es deutlich teurer. "Deswegen müssen wir am Ende schauen, ob das wirtschaftlich darstellbar ist. Und auch, ob es Akteure gibt, die in großem Umfang in die Fläche einsteigen. Das ist im Moment noch nicht unmittelbar absehbar."