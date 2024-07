Ein "All Electric Dorf" hatte "ansvar2030"-Geschäftsführer Felix Rodenjohann auf der Veranstaltung Anfang Juli in Neukirchen vorgestellt. Laut dem planenden Unternehmen sollen künftig Strom, Wärme und Mobilität jederzeit verfügbar sein. Ein Konzept, was in Neukirchen starten könnte, aber auch auf weitere Ortsteile in Reinsberg oder andere Kommunen im Landkreis übertragbar wäre.