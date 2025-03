Schon 2020 hatten sechs FDP-Politiker den von Union und SPD im Jahr 2021 nochmals reformierten Solidaritätszuschlag per Verfassungsbeschwerde ein weiteres Mal nach Karlsruhe befördert. Mehr als vier Jahre später steht jetzt die Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht an.

Der Ausgang ist offen. Das Gericht könnte solche Ergänzungsabgaben ein für alle Mal von Befristung oder Zweckbindung freisprechen. Es könnte aber auch Vorgaben für ihre Fortführung machen, wobei es als weniger wahrscheinlich galt, dass es den Soli so ganz einfach kippt. Dass sich das Gericht in Karlsruhe sein Urteil darüber nicht leicht gemacht hat, hat das Verfahren gezeigt.

Bekämen die FDP-Politiker jetzt vollständig Recht, müsste der Bund für die Zeit ab 2020 rund 65 Milliarden Euro zurückzahlen. Zudem fielen Einnahmen von 12,75 Milliarden Euro im Haushalt 2025 und in Zukunft weg, womit sich für jede neue Bundesregierung gleich zum Start und noch in diesem Jahr ein ungeplantes Haushaltsloch von fast 78 Milliarden Euro öffnen könnte.

Als aber im Dezember FDP-Chef Christian Lindner als Finanzminister der neuen Ampel-Regierung übernommen hatte, standen dessen Mitarbeiter plötzlich auf beiden Seiten: Sein parlamentarischer Staatssekretär Florian Toncar und seine Staatssekretärin im Ressort, Katja Hessel, gehören zu den Klägern.



Neben zwei weiteren sind es Alexander Graf Lambsdorff, jetzt Botschafter in Russland, und FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr. Schon länger stand die Soli-Abschaffung ja auch in FDP-Wahlprogrammen. Und obwohl in der jüngsten Ausgabe durchaus "besondere wirtschaftliche Herausforderungen" im Osten ein Thema waren, wurde in Karlsruhe der Soli von der Partei abgelehnt, da es keinen Sonderbedarf mehr für den Aufbau Ost gebe.