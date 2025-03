Die Frage nach Befristung und Zweckbindung der Ergänzungsabgabe ist demnach Kern auch des aktuellen Verfahrens. Im Grundgesetz firmiert der "Solidaritätszuschlag" als Ergänzungsabgabe, eingeführt 1955 in Artikel 106 nach Erfahrungen beim Wiederaufbau in Westdeutschland mit "einmaligen Vermögensabgaben", Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz des Bundes und der den Ländern zustehenden Vermögens- und Erbschaftssteuern.

Die erste gab es 1968 in der ersten Rezession seit dem Wirtschaftswunder, und schon 1972 entschied Karlsruhe, dass sie nicht befristet werden oder nur einem Zweck dienen müsse. Daran erinnerte jetzt die Vorsitzende Richterin Doris König in der Verhandlung: Damals habe der Senat erklärt, eine Ergänzungsabgabe müsse "nicht von vornherein befristet" sein und könne auch sozialen Erwägungen folgen. Ob sie mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen aber entfallen müsse, habe das Gericht damals ausdrücklich offen gelassen, erläuterte König im November und dabei zudem, dass es jetzt auch darum gehe, ob die Deutsche Einheit weiterhin zusätzliche Mittel benötige.

Dabei wurde die als "Soli" bekannte Ergänzungsabgabe 1991 für ein Jahr befristet eingeführt, um einen Teil der Kosten des Golfkriegs zu tragen, den die USA von Januar bis März nach dem Einmarsch des Iraks unter Saddam Hussein in Kuweit führten. Begründet wurde er aber auch mit Mehrbedarf "für die Unterstützung der Länder in Mittel-, Ost- und Südeuropa" und erst an dritter Stelle mit "zusätzlichen Aufgaben in den neuen Bundesländern".