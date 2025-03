Anders sieht das Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Die Steuereinnahmen durch den Soli seien noch immer wichtig. Zum Beispiel auch für seine Heimatstadt: "Ich bin hier in Erfurt. Die Stadt hat eine unterproportionale Finanzkraft und könnte sich die Kita, die Straßenbahn et cetera nicht in dem Maße leisten, weil wir nicht so hohe Steuereinnahmen haben."