Am Dienstag hat sich das Bundesverfassungsgericht zum Solidaritätszuschlag, kurz Soli, beraten. Die FDP hatte eine Verfassungsbeschwerde gegen den Soli bei dem Gericht in Karlsruhe eingereicht. Die FDP will erreichen, dass der noch verbliebene Zuschlag, den inzwischen nur noch Gutverdienende und Unternehmen zahlen, für verfassungswidrig erklärt wird. Mit einem Urteil wird erst in den kommenden Monaten gerechnet.