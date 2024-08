Ein syrischer Asylbewerber hatte am Freitag bei einem Stadtfest in Solingen Besucher mit einem Messer attackiert. Drei Menschen wurden getötet und acht verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde am Samstagabend festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Terrororganisation IS hat die Tat für sich reklamiert.