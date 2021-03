Andere Prioritäten bei der EU Abschaffung der Zeitumstellung: Keine Bewegung in Brüssel

Hauptinhalt

In einer Online-Umfrage hatte eine Mehrheit die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU gefordert. Doch was ist aus der Diskussion zur Uhrenumstellung geworden? Wir haben bei unserem Korrespondenten in Brüssel nachgefragt.