"Also nicht Geld, das man einfach nur ausgibt, sondern, das man dafür ausgibt, den Wirtschaftsstandort besser aufzustellen, die Infrastrukturen in Ordnung zu bringen, und bei der Gelegenheit auch gleich der Wirtschaft einen gewissen Impuls gibt. Weil dieses Geld wird ausgegeben an Unternehmen, die bauen, Projekte umsetzen und so weiter." Er hofft, dass auch die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt von den 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur direkt profitiert.