Wer sich von der Dringlichkeit des schwarz-rot-grünen Sondervermögens für den Osten überzeugen will, muss nicht lange nach Schlaglöchern suchen. Wer danach immer noch am Schuldenpaket zweifeln sollte, dem sei ein Besuch im maroden Bornaer Gymnasium "Am breiten Teich", eine Fahrt auf dem Magdeburger Ring oder eine Rundtour auf den Erfurter Stadtbrücken empfohlen. Mit Umschichtungen im Haushalt ist dem nicht mehr beizukommen.