Eine Sorge betrifft den ungehinderten Abfluss der Milliarden-Investitionen, hier lauten die Stichworte Bürokratie, Vorschriften und Planungsrecht. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel (CDU), sagte: "Förderprogramme, in denen zwar Geld bereitgestellt, dann aber durch umständliche Vorgaben so gesichert wird, dass es am Ende für viele unerreichbar ist, helfen niemand."

Von der Basis kommen zu diesem Thema bedenkliche Einschätzungen. Der Landrat des Landkreises Jerichower Land, Steffen Burchhardt (SPD), erklärte MDR SACHSEN-ANHALT vor der Verkündung des Schuldenpakets, dass in seinem Kreis für die Sanierung von Straßen 160 Millionen Euro gebraucht würden. Jährlich schieße das Land 2,2 Millionen Euro zu. Burchhardt: "Was eigentlich das Schlimmste ist: Keiner von uns ist in der Lage – selbst wenn das Geld da wäre – in wenigen Jahren tatsächlich diese Infrastruktur wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, weil weder die Baukapazitäten am Markt verfügbar sind, noch wir genügend Leute [haben], die in der Lage sind, das umzusetzen."