Erst in den vergangenen Jahren schufen die verschiedenen Regierungskoalitionen mehrere neue Sondervermögen. So kamen 2022 gleich zwei neue Sondertöpfe hinzu – 200 Milliarden Euro zur Bewältigung der zwischenzeitlich sprunghaft gestiegenen Energiepreise sowie 100 Milliarden zur Modernisierung der Bundeswehr. 2021 lagerte die Regierung Kosten für den Wiederaufbau nach der Flut in vier Bundesländern aus. 2020 gab es in der Coronavirus-Pandemie umfangreiche Extra-Töpfe zur Stabilisierung der Wirtschaft.