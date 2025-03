Die Grünen wollen dem geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von Union und SPD in seiner aktuellen Form nicht zustimmen. Stattdessen hat die Grünen-Bundestagsfraktion am Montagabend einen eigenen Gesetzentwurf zum Sondervermögen für Verteidigung vorgelegt und schlägt eine spätere Reform der Schuldenbremse für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur vor.