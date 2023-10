Das Spitzengespräch zum Thema irreguläre Migration im Kanzleramt am Freitagabend ist beendet. Auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz trafen sich CDU-Chef Friedrich Merz und die beiden Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuloten. Zuvor hatten sich die Länderchefs auf einen gemeinsamen Kurs in der Flüchtlingspolitik geeinigt .

Die Gespräche seien in "guter und konstruktiver" Atmosphäre verlaufen, hieß es am Freitagabend aus Unionskreisen. Die Unionsvertreter legten Scholz demnach "ein umfassendes Maßnahmenpapier für einen "Deutschlandpakt" zur "Begrenzung illegaler Migration" vor. Es umfasse eine Vielzahl an nationalen und europäischen Maßnahmen, die eine tatsächliche Wende in der Migrationspolitik einleiten würden. Scholz habe die Vorschläge zur Kenntnis genommen. Die Union fordert unter anderem eine Begrenzung der Zuwanderung auf 200.000 Personen pro Jahr sowie stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz.