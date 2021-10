In ihren bisherigen Sondierungsgesprächen haben SPD, Grüne und FDP lediglich in unverbindlicher Weise politische Differenzen und Gemeinsamkeiten ausgelotet. Die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen würde hingegen eine neue Qualität bedeuten: Es würde die klare Absicht beinhalten, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Ein Scheitern ist aber auch in dieser Phase immer noch möglich.