Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft bewertete das Ampel-Sondierungspapier positiv. Bundesgeschäftsführer Markus Jerger lobte, an entscheidenden Stellen habe sich die wirtschaftspolitische Vernunft durchgesetzt. Als Beispiele nannte er die Absage an zusätzliche Steuerbelastungen. Die Unternehmen erhielten so Planungssicherheit und Spielraum für Investitionen.