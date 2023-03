Informationen darüber, wofür die verschiedenen Organisationen stehen, gab es unter anderem bereits per Post in einem ersten Infoschreiben, erklärt Stefan Braatz von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Es gebe kleine Filmchen im Internet und eine Telefon-Hotline. Da werde natürlich keine Wahlberatung gemacht, sondern man versuche die Informationspflicht, die man habe, wahrzunehmen, "damit die Leute eben durchaus Unterschiede erkennen können – die gibt es nämlich tatsächlich – und eben gut informiert ihre Stimme abgeben können".

Trotzdem hat nicht mal ein Drittel der Wahlberechtigten in der letzten Runde eine Stimme abgegeben. Bei 30 Prozent lag die Wahlbeteiligung. Das war 2017. Die Wahl findet nur alle sechs Jahre statt. Vielleicht ist sie deshalb nicht so präsent bei den Leuten, mutmaßt Braatz. Trotzdem ist sie aber wichtig, sagt er. Ähnlich wie bei Kommunen, Kirchen, Rundfunkanstalten oder auch in Universitäten würden auch die Sozialversicherungsträger selbst verwaltet. Dies bedeute: "Die Selbstverwaltung füllt den vom Gesetzgeber gegebenen Rahmen. Das ist in allen anderen Ländern der Welt auch so, dass der Gesetzgeber über die Renten- und Krankenversicherungsgesetze bestimmt. Aber die Selbstverwaltung füllt den Rahmen halt aus."