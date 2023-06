Bei allen großen Krankenkassen sank die Wahlbeteiligung im Vergleich zur vorherigen Wahl vor sechs Jahren deutlich. Am größten war der Schwund bei der DAK Gesundheit. Während 2017 noch 28,4 Prozent der Wahlberechtigten abstimmten, waren es in diesem Jahr nur 20,1 Prozent. Erstmals konnte zudem online abgestimmt werden. Wie der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, Peter Weiß, mitteilte, lag der Anteil der Online-Stimmen bei der Techniker Krankenkasse mit fast zehn Prozent am höchsten, bei der DAK lag der Anteil bei nur 2,4 Prozent. Insgesamt hatten 330.000 Wahlberechtigte ihre Stimme online abgegeben. Bei den Mandaten habe es jedoch keine große Verschiebung gegeben.