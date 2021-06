In weiten Teilen Deutschlands herrscht derzeit eine Hitzewelle. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst verbreitet über 30 Grad. Die bundesweit heißesten Orte waren am Freitag Bernburg in Sachsen-Anhalt und Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg. Dem DWD zufolge wurden dort jeweils 36,2 Grad gemessen.