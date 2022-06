Die stärkste Verhaltensänderung wird beim Einkauf von Fleisch/Wurst erwartet – viele gaben an, den Konsum reduzieren zu wollen. Bei Grundnahrungsmitteln gibt es demnach einen Trend zu Handelsmarken, die in der Regel günstiger sind als Markenprodukte. Weniger stark ist der Rückgang bei Drogerie-Alltagsartikeln. Eine Befragung von MDRfragt zeigte, dass neun von zehn Menschen in Mitteldeutschland bereits den Gürtel enger schnallen.