Die Bundesregierung will einen vollen Versicherungsschutz ab dem ersten Tag für Saisonkräfte erreichen. Darauf haben sich die Ampelparteien im Koalitionsvertrag geeinigt. Auf die Frage, welche Fortschritte es bei dem Vorhaben gibt, antwortet das Bundeslandwirtschaftsministerium knapp. Die Bundesregierung prüfe derzeit, wie der Auftrag am besten umgesetzt werden kann, heißt es in einem Schreiben an MDR AKTUELL.