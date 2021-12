Was seitdem fehlt? Laut Schmidt eine Mehrheit für den Systemwechsel. So auch in diesem Jahr: "Wir hatten ein Konzept. Da kann man höchstens sagen, dass man das Konzept noch so überarbeiten muss, dass es mehrheitsfähig ist. Nur in der Ampel, glaube ich, wird es schwierig sein, die Bürgerversicherung umzusetzen. Denn die FDP ist strikt dagegen", erklärt Schmidt.