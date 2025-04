Bei einer Annahme des Vertrags durch die sozialdemokratische Basis stünde auch einer Benennung der SPD-Ministerriege nichts mehr im Weg. Dafür jedoch will sich die Partei dann doch noch Zeit bis zum 5. Mai nehmen. Vor dem Start des SPD-Mitgliedervotums hatte die SPD-Parteispitze um Zustimmung geworben und vor einem Scheitern gewarnt. "Ich möchte, dass wir uns nicht wegducken", hatte SPD-Chef Lars Klingbeil gesagt: "Wenn das scheitert, wird es Neuwahlen geben" oder eine Minderheitsregierung. Und dann bestehe auch die Gefahr, dass die Kräfte in der Union gestärkt würden, die für eine "Normalisierung des Verhältnisses zur AfD" seien.

Und Juso-Bundeschef Philipp Türmer sagte am Tag vor dem Start der Abstimmung: "Unser Votum lautet Ablehnung." Die Jusos forderten "deutliche Nachbesserungen." Türmer kritisierte die Migrations-, Arbeits und Sozialpolitik im Vertragsentwurf und ebenfalls Steuern und Finanzen. Der in dem Vertrag festgeschriebene Finanzierungsvorbehalt sei eine "tickende Zeitbombe".

Die CSU in München hatte den Koalitionsvertrag schon am 10. April per Vorstandsbeschluss angenommen. Die CDU stimmte am Montag zu, bei einem sogenannten kleinen Parteitag in Berlin, im Bundesausschuss. Sollte das nun auch eine Mehrheit der SPD-Mitglieder getan haben, kann sich CDU-Chef Friedrich Merz am 6. Mai im Bundestag zur Kanzlerwahl stellen.