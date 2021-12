SPD stimmt für Koalitionsvertrag

SPD, Grüne und FDP haben in dem über 170 Seiten starken Papier unter anderem vereinbart, einen Mindestlohn von zwölf Euro einzuführen. Um Wohnen bezahlbar zu machen, sollen die Mietpreisbremse für Neuvermietungen verlängert und Mieterhöhungen in bestimmten Gebieten stärker gedeckelt werden. Stromkunden sollen entlastet werden, indem die milliardenschwere EEG-Umlage nicht mehr über die Stromrechnung finanziert wird.

Jedoch ist Vieles von dem, was die SPD gern im Vertrag gesehen hätte, schon in den Sondierungsgesprächen vor den Vertragsverhandlungen ausgeräumt worden. Dazu gehört auch die Einführung einer Bürgerversicherung, die SPD im Wahlkampf versprochen hatte und die auf breite Zustimmung in der Bevölkerung stößt. Das Konzept sieht ein einheitliches Krankenversicherungssystem für alle Bürger vor, doch scheiterte es am Widerstand der FDP. Der designierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisierte vor Tagen, die ad acta gelegten Pläne. Wenn man als Partei seit Jahren die Bürgerversicherung fordere, sie dann aber als erstes aufgebe, nage das an der eigenen Integrität, so Kühnert.