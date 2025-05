Zum Ende seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit als Bundeskanzler wird Olaf Scholz heute Abend in Berlin von der Bundeswehr mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Die rund einstündige Zeremonie am Bundesverteidigungsministerium ist die höchste Form militärischer Ehrerweisung in Deutschland. Sie soll den Zusammenhalt der Truppe und die Verbundenheit mit der Bevölkerung stärken.