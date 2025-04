In Sachsen findet eine Juso-Landeskonferenz laut Engel am 26. April kurz vor dem Ende der SPD-Abstimmung statt. Da werde dann diskutiert und Stellung bezogen, sagte Engel. Sie nehme jedoch in ihrem sächsischen Juso-Verband schon wahr, "dass der Koalitionsvertrag so in der Form wie er jetzt vorgestellt wurde, nicht vertretbar ist für uns".