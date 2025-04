Für die Annahme des Koalitionsvertrag wären bei der SPD eine Mehrheit der Stimmen und die Teilnahme von mindestens 20 Prozent der Mitglieder an der Abstimmung nötig.

Jusos kritisieren Koalitionsvertrag

Zuvor hatte sich die SPD-Jugend kritisch zum Koalitionsvertrag geäußert, auch in Sachsen. Landeschefin Mareike Engel sagte bei MDR AKTUELL, das Papier sei "sehr ambitionslos" und "nicht zukunftsweisend". Jusos in Bayern und in Schleswig-Holstein hatten zuvor zu einer Ablehnung aufgerufen.

Unser Votum lautet Ablehnung. Juso-Bundeschef Philipp Türmer RTL/ntv

Am Montag sagte dann Juso-Bundeschef Philipp Türmer bei RTL und ntv: "Unser Votum lautet Ablehnung. Für die Zustimmung der Jusos bräuchte es deutliche Nachbesserungen." Er kritisierte, dass in der Migrationspolitik sowie bei Arbeit und Sozialem der Vertrag den falschen Weg gehe und dass er an anderen Stellen, wie Steuern und Finanzen, zu ambitionslos sei. Und der darin festgeschriebene Finanzierungsvorbehalt sei eine "tickende Zeitbombe".

Die sächsische Juso-Landeschefin Engel schloss sich einer solchen Kritik grundsätzlich an. Auf eine Empfehlung zu einem Ja oder Nein wollte sie sich am Montagmorgen im Gespräch mit MDR AKTUELL aber noch nicht festlegen. In Sachsen wie in Thürimngen standen bei den Jusos noch Beratungen an.

Thüringens SPD-Chef warnt vor Ablehnung

Thüringens SPD-Chef Georg Maier ist nach eigenen Worten von der Kritik der Jusos nicht überrascht. Der Koalitionsvertrag enthalte zwar aus SPD-Sicht viel Gutes, aber auch einige bittere Pillen, sagte Maier MDR THÜRINGEN.