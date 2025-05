Saskia Esken sei man zu Dank verpflichtet, aber viele in der Partei hofften nach dem schlechten Wahlergebnis auf Erneuerung, sagt in Aue-Bad Schlema die Vorsitzende des Kreisverbands Erzgebirge, Simone Lang. "Bärbel Bas sehen wir als sehr positiv, sie ist in den Jahren als Bundestagspräsidentin immer wieder im Gespräch gewesen und mir persönlich ist sie durch ihre Art sehr positiv in Erscheinung getreten. Sie hat eine sehr klare Haltung, aber auf eine sehr schöne Art und Weise." Das habe bei vielen Eindruck hinterlassen.