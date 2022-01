Derweil gibt es weiter Kritik am Agieren der SPD-geführten Bundesregierung. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, warf der Bundesrepublik wenig Glaubwürdigkeit im Ukraine-Konflikt vor. Kornblum sagte MDR AKTUELL, Deutschland erwecke den Eindruck, neutral bleiben zu wollen, um Käufe deutscher Industrieprodukte in Russland nicht zu stören. Ihn störe es, so Kornblum, wenn die deutsche Außenministerin sage, man könne wegen der deutschen Geschichte keine Waffen liefern.