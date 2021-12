Die SPD hat eine neue Doppelspitze. Auf einem weitgehend digitalen Parteitag wurde der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil neu in das Amt des Parteivorsitzenden gewählt. Er erhielt 86,3 Prozent der Stimmen. Klingbeil folgt auf Norbert Walter-Borjans, der nicht wieder angetreten ist. Die bisherige Co-Parteichefin Saskia Esken bleibt im Amt. Sie wurde mit 76,7 Prozent wiedergewählt. Als neuer Generalsekretär ist der ehemalige Juso-Chef Kevin Kühnert vorgeschlagen.

Bisher war er Generalsekretär, jetzt ist er neuer Co-Vorsitzender der SPD: Lars Klingbeil. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Klingbeil hatte in seiner Bewerbungsrede erklärt, die SPD müsse weiter eine Einheit sein, um weitere Wahlerfolge möglich zu machen. Wahlsiege seien möglich und nötig. Dazu sei aber wichtig, dass die Partei auch zusammenstehe, wenn sie den Kanzler stelle. "Am Ende sind wir eine SPD." Der Union wirft Klingbeil vor, programmatisch "in den 90er-Jahren stehengeblieben zu sein".