Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat im vergangenen Jahr so viel Geld durch Großspenden eingenommen wie keine andere Partei. Das geht aus einer Veröffentlichung des Bundestags hervor. Demnach erhielt das BSW Großspenden in Höhe von 6,4 Millionen Euro, darunter eine Einzelspende in Höhe von knapp vier Millionen Euro. Zuvor hatte der selbe Unterstützer der Partei bereits 990.000 Euro überwiesen.