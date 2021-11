Plattenbauten im Osten Vom Wunschwohnviertel zum sozialen Brennpunkt

Reinhold Sackmann: Es gibt da verschiedene Ebenen. Wohnungspolitik wäre natürlich schön, aber da ist man auf den Bund angewiesen. Was man leichter ändern kann, sind bildungspolitische Maßnahmen. Andere Länder haben zum Beispiel Maximal-Quoten für sozialschwache Kinder in Bildungseinrichtungen, oder sie haben spezielle Unterstützungsprogramme für sozial schwache Kinder mit Extra-Nachhilfe. Oder sie geben den Schulen in diesen Stadtteilen mehr Mittel als anderen Schulen. Das macht man zum Beispiel in Frankreich. Alle diese drei Maßnahmen sind eigentlich recht effektiv. Deutschland ist das einzige OECD-Land, das nichts von diesen drei Sachen macht. Dazu ist gerade ein OECD-Bericht herausgekommen. So gibt es in Deutschland extrem starke Bildungsungleichheiten, insbesondere im unteren Bereich.

Normalerweise hat ein Bildungssystem immer offene Grenzen. Das heißt, wir haben ja kein Bildungssystem, das versucht, Leute in Teile hineinzuzwingen. Das ist eigentlich nur in der Kindergartenzeit und in der Grundschulzeit wirklich Strukturmerkmal. Für diese Zeiten wäre eine Öffnung in andere Stadtviertel durchaus etwas, was man überlegen kann. Aber nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Eltern, weil die Eltern normalerweise ein Interesse daran haben, dass es ihren Kindern gut geht.

Reinhold Sackmann: Bezogen auf die Silberhöhe kann man eigentlich sagen, dass es sich in den letzten zehn Jahren stabilisiert hat. Stabilisiert in einem meines Erachtens nicht unproblematischem Bereich, aber es ist nicht schlechter geworden. Das ist auch nicht von selbst gekommen, sondern es gab eine starke Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren in der Silberhöhe. Wohnungsgesellschaften, der Edeka-Laden, die großen Firmen, die ein Dienstleistungsunternehmen dort unterhalten, also Akteure, die daran interessiert sind, dass die Silberhöhe weiterkommt und sich weiterentwickelt. Und das hatte durchaus auch Effekte der Stabilisierung.

Reinhold Sackmann: Wir haben in Deutschland generell einen Anstieg von Segregationswerten. Wir finden in einzelnen Stadtteilen von Köln zum Beispiel eine ähnliche Problematik. Wir haben aber insofern eine spezielle ostdeutsche Situation, dass wir historisch keinen sozialen Wohnungsbau hatten. Und die meisten mitteldeutschen Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen in den 2000er-Jahren, haben, als der Bund wieder Mittel für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt hat, diese nicht in Anspruch genommen und null Euro in diesen Bereich investiert. Während Bundesländer wie Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Hamburg in diesen Bereich investierten und deshalb sehr viel besser durchmischte Städte haben, als wir in einigen ostdeutschen Großstädten.

Reinhold Sackmann: Das ist eine Logik, die wir in einigen Teilen Ostdeutschlands haben: Die Städte, insbesondere die Großstädte, haben im politischen Feld nicht das Gewicht wie das platte Land. Im platten Land hatten wir Abwanderung und Wohnungsüberschüsse. Für die waren deshalb Neubauprogramme kein Thema. Und in den Umverteilungskämpfen sind die Städte diesbezüglich einfach leer ausgegangen.

Zur Person Reinhold Sackmann ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Halle und leitet dort den Lehrstuhl für Soziologie. Darüber hinaus ist er Mitglied des Zentrums für Sozialforschung Halle e.V., das zusammen mit dem Institut für Soziologie seit knapp 25 Jahren Umfragen mit Einwohnern der Stadt zu deren sozialer Lebenswelt macht.