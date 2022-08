Energiekrise Städte fordern Rettungsschirm für Stadtwerke

Kühlere Schwimmbäder und Behörden, weniger Beleuchtung: Die Städte wollen in diesem Winter an viele Stellen Energie sparen. Zusätzlich fordern sie jedoch einen Rettungsschirm von Bund und Ländern wegen ausufernder Energiekosten. Wenn Stadtwerke in Schieflage gerieten, drohe vielerorts Chaos. Zugleich werden Krisenstäbe für den Notfall eingerichtet.