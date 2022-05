In der niedersächsischen Stadt Wilhelmshaven haben die Arbeiten für das erste schwimmende Flüssiggas-Terminal in Deutschland begonnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich vor Ort optimistisch, das Terminal schnell in Betrieb zu nehmen. "Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten, und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung", sagte der Grünen-Politiker, der den so genannten Rammschlag von Bord eines Schiffes aus verfolgte.