Bildungsinitiative Startchancenprogramm verzögert sich an vielen Schulen in Sachsen

20 Milliarden Euro, je eine Hälfte vom Bund und den Ländern, über 10 Jahre: damit sollen Schulen in herausfordernder Lage in ganz Deutschland unterstützt werden. Auch in Sachsen sollen insgesamt 183 Schulen unterstützt werden. Doch wie konkret diese Unterstützung aussieht und welche Mittel sie bekommen, ist zum Programmstart größtenteils noch unklar. Viele Schulen wurden erst innerhalb der Sommerferien informiert, dass sie Teil des Programms sind.