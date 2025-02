In Berlin und anderen Bundesarchiv-Standorten in Ostdeutschland liegen immer noch 15.500 Säcke mit sogenannten vorvernichteten Materialien, also Akten, die von der Stasi während der Wende geschreddert wurden. Deren Rekonstruktion gestalte sich weiterhin mühsam, sagte Michael Hollmann. Die Schnipsel müssten bis auf weiteres immer noch von Hand zusammengepuzzelt werden, was eine eine extrem arbeitsintensive und schwierige Arbeit sei. Man bleibe aber weiter auf der Suche nach einem Verfahren, mit dem sich diese Arbeit beschleunigen ließe, so Hollmann.