In mehreren Bundesländern – darunter auch Sachsen-Anhalt und Thüringen – enden mit den Osterfeiertagen auch die Ferien. Deshalb rechnet der ADAC am Ostermontag mit starkem Rückreiseverkehr. In Sachsen wiederum beginnen die Ferien am Karfreitag. Entspannter dürfte es den Prognosen zufolge am Karsamstag und Ostersonntag zugehen.