Unterdessen haben in Berlin unter starker Polizeipräsenz viele Menschen an verschiedenen Gedenkorten an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren gedacht. Am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park und in Mitte legten Hunderte Menschen Blumen und Kränze ab. Einem Polizeisprecher zufolge blieb bis zum Mittag zunächst alles ruhig. Ein Mann verteilte einem dpa-Reporter zufolge ukrainische Papier-Flaggen, die die Polizei aber rasch wieder einsammelte. Der Mann wurde demnach von den Beamten von der Veranstaltung weggeführt.