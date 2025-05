Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Delitzsch für mehr Repräsentation von Ostdeutschen in zahlreichen Bereichen ausgesprochen. Bis heute sei dies in Verwaltung, Politik und Kultur, aber auch in Gewerkschaften, Medien und Wirtschaft nicht gelungen. "Hier müssen wir ganz eindeutig nachholen!", sagte Steinmeier im Gespräch mit MDR AKTUELL.