Am Dienstag nun sagte Wahlleiterin Brand in einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses im Bundestag, sie habe gegen eine Wahl im Februar keine Einwände und halte sie für rechtssicher durchführbar".

Kritik an dem Termin kommt aus Sachsen. So bezeichnete es der Leipziger Bundestagsabgeordnete und Ko-Chef der Linken-Gruppe im Bundestag, Sören Pellmann, bezeichnete es als "völlig unverantwortlich", dass der "im Hinterzimmer ausgehandelte Termin" mitten in den großen Winterferien "im bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland" liege. Dass stattdessen Fasching, Karneval und Ferien in anderen Ländern berücksichtigt seien, zeige die "Respektlosigkeit einer westdeutschen Bundesregierung". Kritik an dem Termin "mitten in der Fastnachtszeit" äußerte auch die SPD im Saarland.